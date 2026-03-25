Italia
Italia, buone notizie per Gattuso! Bastoni è recuperato e ora si candida per una maglia da titolare
Italia, Bastoni rientra in gruppo: il centrale dell’Inter pronto a guidare la difesa azzurra contro l’Irlanda del Nord
Buone notizie per l’Italia in vista della sfida di domani contro l’Irlanda del Nord: Alessandro Bastoni ha recuperato completamente dall’infortunio. Il difensore ha svolto l’intera seduta odierna insieme al gruppo, come confermato da Gattuso in conferenza stampa, segnando così un passo decisivo verso il rientro. Lo riporta Di Marzio.
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Il centrale dell’Inter si candida ora per una maglia da titolare nella difesa a tre, dove dovrebbe affiancare Mancini e Calafiori. Le sensazioni sono positive, ma lo staff tecnico valuterà fino all’ultimo la sua condizione per evitare rischi inutili a così poche ore dal match.
Nel caso in cui Gattuso decidesse di non schierarlo dal primo minuto, il principale indiziato per sostituirlo è Federico Gatti, pronto a completare il reparto difensivo qualora Bastoni venisse gestito con maggiore prudenza.