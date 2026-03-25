Mbappè svela: «Domani sono pronto a giocare, a partire titolare. Sono felice che entrambe le mie ginocchia stiano bene»

Mbappè non ha dubbi: «Sono pronto a giocare, a partire titolare. Sono felice che le mie ginocchia stiano bene». Le sue parole

Kylian Mbappé è tornato davanti ai microfoni nella conferenza stampa della vigilia di Brasile‑Francia. Dopo aver superato l’infortunio al ginocchio, l’attaccante è rientrato regolarmente anche in Nazionale, pronto a guidare i Bleus nell’amichevole di lusso.

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PAROLE – «Domani sono pronto a giocare, a partire titolare. Sarà l’allenatore a prendere le decisioni. Non sono mai stato un uomo, né un giocatore, che si pente di qualcosa. Mi concentro sul presente e sul futuro prossimo. Sono felice che entrambe le mie ginocchia stiano bene. In un certo senso, lo devo anche al mio club. Sono molto contento di essere qui, in forma e in buona salute».

NAZIONALE – «È importante. Il Brasile è una Nazione importantissima per quanto riguarda il calcio. Ci dà un primo assaggio di quello che succederà quest’estate ai Mondiali: l’atmosfera, i tifosi... Tutti in questa sala conoscono la storia del Brasile, è il Paese che più ha ispirato il calcio delle Nazionali. Portano cinque stelle sulla maglia. È sempre una sfida. Verranno qui per vincere. È un piacere, un banco di prova. E ci saranno delle lezioni da imparare. Dobbiamo dare il massimo».