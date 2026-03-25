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Calciomercato

Bastoni Barcellona, pronta una plusvalenza monstre per i nerazzurri! Ecco quanto potrebbe incassare l’Inter

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

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Bastoni Inter Fluminense 3

Bastoni Barcellona, affare da capogiro: la possibile cessione garantirebbe all’Inter una plusvalenza mai vista prima

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe presto tingersi di blaugrana. Il difensore dell’Inter, punto fermo della retroguardia di Cristian Chivu, è diventato il principale obiettivo del Barcellona per la prossima estate. Le indiscrezioni parlano di contatti continui tra le parti e di un’offerta importante in arrivo dalla Catalogna, capace di mettere alla prova la resistenza della dirigenza nerazzurra. Ma a rendere l’operazione particolarmente rilevante non è soltanto il valore tecnico del giocatore: l’impatto economico sui conti dell’Inter sarebbe enorme.

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Secondo un’analisi di Calcio e Finanza, la cessione di Bastoni rappresenterebbe un vero colpo di maestria contabile. Al 30 giugno 2026, il valore residuo del difensore a bilancio sarà di appena 2,8 milioni di euro: ciò significa che, a fronte di una possibile offerta da 60 milioni, la plusvalenza supererebbe i 57 milioni. Una cifra destinata a crescere ulteriormente qualora si aprisse un’asta internazionale, con i club di Premier League pronti a spingersi fino agli 80 milioni.

Oltre alla liquidità immediata, l’Inter beneficerebbe anche di un notevole risparmio sul monte ingaggi. Tra stipendio lordo (circa 10 milioni) e quota di ammortamento, il club risparmierebbe complessivamente 11,5 milioni nell’esercizio successivo. Una perdita pesante dal punto di vista tecnico, certo, ma un’operazione finanziariamente perfetta per garantire sostenibilità al progetto nerazzurro e liberare risorse per i prossimi investimenti sul mercato.

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