Juventus, allarme seconde linee: sette giocatori completamente spariti dalle rotazioni di Spalletti! Il focus

Juventus, ma dove sono finiti? Sette giocatori svaniti dai radar di Spalletti e una crisi di alternative che preoccupa l’ambiente

La Juventus attraversa un passaggio estremamente delicato e le scelte di Luciano Spalletti in Juve–Sassuolo hanno reso evidente una frattura ormai difficilmente occultabile. Nel momento dell’assalto finale, il tecnico ha infatti escluso clamorosamente Jonathan David e Lois Openda, affidandosi invece a Dusan Vlahovic, appena rientrato dopo un lungo stop, e addirittura ad Arkadiusz Milik. Una decisione che sa di mossa disperata e che certifica il fallimento delle rotazioni costruite in estate dalla dirigenza. Le alternative non stanno garantendo alcun contributo reale, costringendo la squadra a inseguire i risultati aggrappandosi a giocatori non al meglio pur di restare in corsa.

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Panchina in crisi: Kostic, Miretti e Cabal fuori dai radar

La difficoltà delle seconde linee non riguarda solo l’attacco. Anche negli altri reparti la situazione è allarmante. Filip Kostic non parte titolare dalla fine di novembre e negli ultimi quattro mesi ha messo insieme appena mezz’ora contro il Napoli. Non va meglio a Fabio Miretti, che non vede il campo dal primo minuto dalla sfida con il Como e nell’ultimo mese ha totalizzato solo 30 minuti. Il caso più emblematico resta però quello di Juan Cabal: dopo la disastrosa espulsione contro il Galatasaray, il difensore è completamente scomparso dalle rotazioni, finendo ai margini del progetto tecnico.

Numeri impietosi: Adzic e Zhegrova simboli di un problema strutturale

Le statistiche confermano in modo inequivocabile la crisi della panchina bianconera. Vasilije Adzic è stato schierato titolare una sola volta in 30 partite, mentre Edon Zhegrova non ha ancora trovato il gol e ha iniziato dal primo minuto in una sola occasione. Numeri che fotografano una realtà chiara: la Juventus non riesce a ottenere risposte dai propri rincalzi e Spalletti, privo di alternative affidabili, fatica a mantenere alta la competitività della squadra. La rincorsa agli obiettivi stagionali diventa così sempre più complessa.