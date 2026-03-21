Roma, dentro alla crisi: infortunati, calciomercato, contratti. Da dove nascono i problemi dei giallorossi, l’analisi completa!

Roma, l’analisi sulla crisi che ha colpito la squadra giallorossa: infortunati, calciomercato, contratti. Da dove nascono i problemi del club

Come riportato da Tuttosport, l‘eliminazione in Europa League rappresenta l’apice di un periodo nero per la Roma. Una profonda crisi di risultati e identità, iniziata a dicembre, che rischia di compromettere definitivamente gli obiettivi stagionali e la rincorsa alla prossima Champions League.

La recente disfatta europea non è certo il capolinea della stagione, ma certifica una flessione da cui la squadra giallorossa non riesce a rialzarsi. I problemi partono da lontano, da quando le prime defezioni hanno iniziato a decimare un reparto offensivo oggi in totale emergenza. La squadra è scivolata fuori dalle prime quattro posizioni in campionato e ha salutato sia la Coppa Italia che l’Europa. I fischi a fine partita dell’Olimpico fotografano l’amarezza della piazza: con appena due vittorie dal 2 febbraio, i pareggi di prestigio contro Milan, Napoli e Juventus lasciano solo pesanti rimpianti. L’unico a salvarsi dal banco degli imputati è Malen, autore di 8 gol nel 2026 e vero trascinatore della squadra.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Mercato e contratti: i nodi tra Gasperini e Massara

Le tensioni maggiori a Trigoria ruotano attorno a infortuni e mercato. Malen a parte, le scelte invernali ed estive (vedi Ferguson) stanno ampiamente deludendo. Non è un mistero che il rapporto tra Gasperini e Massara sia ai minimi storici, tanto da costringere Ranieri a mediare per gettare acqua sul fuoco. Ad infastidire il mister ci sono anche le troppe scadenze contrattuali: da Dybala a Pellegrini, fino a Celik, El Shaarawy e ai giocatori in prestito. La prospettiva di una rosa rivoluzionata in estate crea un’instabilità già denunciata dal tecnico a dicembre.

L’infermeria al collasso e il declino degli ‘highlander’

A questo si somma una condizione atletica precaria. Sulla gestione dell’infermeria Gasperini ha più volte alzato la voce. L’ultimo caso clinico è la ricaduta di Koné (lesione e stop di 4 settimane), che si aggiunge alle tempistiche dilatate per le operazioni di Dybala, Dovbyk e Ferguson, o alla pubalgia di Soulé.

Questi problemi hanno mandato la squadra in debito d’ossigeno, costringendo l’allenatore a spremere fino allo sfinimento quei titolari che lui stesso definiva gli ‘highlander’. Ora anche loro stanno cedendo, perdendo quella solidità che caratterizzava i giallorossi. Mancano nove partite al termine e l’obiettivo Champions League è ancora matematicamente possibile, ma per centrarlo servirà una reazione d’orgoglio immediata.