Roma Lazio, l’assessore Onorato rivela: «Si giochi lunedì alle 21. Non bisogna aver paura dei possibili incidenti tra tifosi!»

Roma Lazio, l’assessore Onorato ha fatto questa rivelazione su quando si debba giocare il derby della Capitale

Il finale di stagione della Serie A entra nel vivo e la Capitale si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno. La corsa all’Europa è più accesa che mai, con la Roma di Gian Piero Gasperini in piena lotta per un piazzamento nella prossima Champions League. In questo scenario, l’attesa è tutta per le decisioni della Lega Serie A in merito alla programmazione del derby della Capitale.

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L’ipotesi dell’orario e le criticità organizzative

Secondo le ultime indiscrezioni di Calcio e Finanza, la collocazione più accreditata per la stracittadina sarebbe quella di domenica alle 12.30, ricalcando quanto già avvenuto nella gara d’andata. Se da un lato questa scelta favorirebbe i broadcaster e la gestione dell’ordine pubblico in concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis, dall’altro solleva forti perplessità tra le tifoserie.

Sul tema è intervenuto Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, auspicando una gestione più fluida: «Roma ha dimostrato di saper gestire in simultanea qualunque evento, non ci spaventano per la finale degli Internazionali d’Italia e il derby. La finale degli Internazionali si sapeva da anni, è giunta l’ora che i calendari vengano fatti incastrando sport che ormai non sono più secondari. Logica vorrebbe che un giorno si faccia la finale e quello dopo si giochi il derby. Se si dovesse spostare a lunedì il derby, che si faccia alle 21.00 per dare la possibilità a tutti coloro che lavorano di poter tornare a casa o di andare allo stadio. A Roma non dobbiamo aver paura di fare un derby di sera a causa di possibili incidenti, è ora che chi pensa di andare allo stadio per fare degli scontri sia assicurato alla giustizia. Ci aspettiamo da parte del Governo parole molto nette su questo».

Olimpiadi 2036 e il futuro dello Stadio Flaminio

Oltre al calcio giocato, il dibattito sportivo romano si sposta sulle grandi infrastrutture e sulla visione a lungo termine della città. Onorato ha commentato con entusiasmo la possibile candidatura per i Giochi Olimpici 2036: «Mi sembra di capire che questa candidatura è matura, il Comune di Roma è pronto a fare la sua parte», sottolineando la necessità di un accordo sinergico tra Coni, Governo e Campidoglio.

Infine, l’assessore ha fatto il punto sulla questione dello Stadio Flaminio, individuato come possibile futura casa della Lazio: «Siamo super sereni: le documentazioni presentate dalla Lazio, se ho capito bene, sono complete e credo che nei prossimi giorni ci sarà la conferenza dei servizi. Poi saranno le diverse autorità coinvolte a dire se lo stadio, dal punto di vista tecnico, è compatibile o meno». La palla passa ora alle autorità competenti per la valutazione tecnica della struttura.