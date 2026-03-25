Conceicao Juventus, addio possibile a giugno: un top club fa sul serio per il portoghese. Tutti i dettagli

Conceicao Juventus, futuro in bilico: un club europeo accelera per il portoghese. Le ultime sulla trattativa

Il calciomercato europeo è pronto a entrare nel vivo dopo l’annuncio ufficiale della separazione tra Momo Salah e il Liverpool. L’addio dell’egiziano non segna soltanto la fine di un ciclo ad Anfield, ma apre un effetto domino internazionale che potrebbe coinvolgere anche la Serie A. I Reds sono infatti alla ricerca di un sostituto all’altezza e, tra i profili monitorati, ha preso quota quello di Francisco Conceicao, protagonista di una stagione di altissimo livello in Italia.

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Il Liverpool sta valutando diversi nomi di primo piano per raccogliere l’eredità di Salah: tra questi Michael Olise, autore di una stagione straordinaria al Bayern Monaco, e Bradley Barcola, talento emergente del PSG. Le difficoltà nel trattare con i due top club europei stanno però spingendo la dirigenza inglese a considerare alternative più accessibili ma altrettanto esplosive dal punto di vista tecnico. È qui che entra in scena Conceicao: secondo RMC Sport, il portoghese è uno dei profili più apprezzati grazie alla sua capacità di creare superiorità numerica, alla continuità trovata sotto la guida di Luciano Spalletti e a numeri importanti, con 34 presenze stagionali e un ruolo da titolare fisso nel progetto bianconero.

Sul piano contrattuale, la Juventus parte da una posizione di forza: il giocatore è blindato fino al 2030 e l’investimento complessivo ha superato i 40 milioni tra prestito e riscatto dal Porto. Tuttavia, il contesto economico attuale invita alla prudenza. Pur essendo un pilastro tecnico per Spalletti, la dirigenza bianconera sa che un’offerta irrinunciabile dalla Premier League potrebbe cambiare gli scenari. Il futuro di Conceicao resta quindi aperto: tra la volontà di affermarsi come leader a Torino e il richiamo di Anfield, i prossimi mesi diranno se il “domino Salah” porterà davvero il talento lusitano sulle rive della Mersey.