Leao Milan, il portoghese spegne le polemiche: la smentita chiarisce la situazione e il rapporto con Allegri

Leao Milan, il portoghese interviene e smentisce tutto: il commento social che fa chiarezza sul presunto caso con Allegri

Il clima attorno al mondo rossonero si è improvvisamente acceso, ma non per motivi legati alla corsa scudetto. Nel pomeriggio è circolata una ricostruzione giornalistica che descrive un presunto confronto acceso tra Massimiliano Allegri e Rafael Leao nei giorni precedenti alla sfida tra Milan e Torino, all’interno del centro sportivo di Carnago. Secondo alcune indiscrezioni, l’allenatore avrebbe chiesto al suo numero dieci maggiore incisività sotto porta e un contributo più consistente in fase difensiva. La risposta attribuita al portoghese — un lapidario «Non ce la faccio» — avrebbe lasciato di stucco lo staff, alimentando la sensazione di un momento di appannamento psicofisico del giocatore.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

La voce si è diffusa rapidamente, complice il momento delicato della stagione e il peso specifico di Leao nel progetto tecnico rossonero. L’indiscrezione, però, non ha avuto vita lunga. Il numero dieci del Milan è intervenuto in prima persona per smentire categoricamente la ricostruzione. Sotto il post Instagram che rilanciava la notizia del presunto scontro con Allegri, Leao ha lasciato un commento inequivocabile: una X rossa, simbolo chiaro della sua volontà di bollare tutto come falso.

Non è la prima volta che l’attaccante decide di intervenire direttamente per respingere voci che ritiene infondate. Leao, molto attento a ciò che circola sul suo conto, continua così a “marcare a uomo” i rumors che potrebbero destabilizzare l’ambiente rossonero. Un gesto semplice ma significativo, che conferma la sua volontà di proteggere lo spogliatoio e di non lasciare spazio a narrazioni che possano minare la serenità del gruppo.