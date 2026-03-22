Fiorentina Inter, la partita di Barella: dentro alla prestazione del centrocampista nerazzurro

Fiorentina Inter, la partita di Barella: ecco l’analisi della prestazione del centrocampista nerazzurro al Franchi

Nicolò Barella è stato uno dei protagonisti del posticipo di Serie A. Particolarmente interessante la prestazione del centrocampista in ottica nerazzurra (innegabile nell’ultimo periodo un calo nelle prestazioni) e azzurra (fondamentale per Gattuso che sia pronto per i playoff Mondiali). Ecco il focus e il dettaglio della sua prestazione in Fiorentina Inter.

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PRIMO TEMPO

Solo 40 secondi e Barella disegna un cross da destra per la deviazione vincente di Esposito che di testa mette dentro e firma lo 0-1: per il centrocampista sardo è già il settimo assist in campionato, solo Dimarco ha fatto meglio di lui. Al 6′ riceve da Dumfries in mezzo all’area, mette dentro approfittando anche di una deviazione: tutto è vanificato da una posizione di offside abbastanza visibile, anche se lui non appare inizialmente convinto. Al 12′ filtrante pulito per Dumfries che spinge molto sulla destra, Barella sta giocando spesso piuttosto largo per regalare al compagno spazio in profondità. Al 15′ commette il suo primo fallo in contrasto con Ranieri. Al 18′ partecipa al lungo possesso palla, inizia a destra fraseggiando con Calhanoglu, poi lo si trova a raccogliere una verticalizzazione centrale e ci vuole un’uscita di De Gea per impedire che arrivi al tiro. Un minuto dopo è lui a disegnare un invito per Esposito, stavolta il tiro del centravanti non va a segno ma conferma l’ottimo funzionamento della loro intesa. Al 24è intervento tempestivo su Parisi in una ripartenza viola promettente. Spesso Barella si presenta molto indietro per aiutare la costruzione dal basso. Al 33′ sottrae palla a Gudmundsson, si proietta in area e dal suo cross liftato si origina poi un calcio d’angolo. Al 36′ si presenta in area, il tocco per mettere in azione Dumfries è troppo debole.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con una gestione serena del palleggio nella propria metà campo, passa il pallone a Bisseck e gli indica anche la direzione dove andare. Successivamente fa il segno di ok per un disimpegno di Calhanoglu rivolto proprio a lui. Al 51′ il disturbo di Fagioli non gli impedisce un cambio di gioco, nonostante cada a terra. Al 57′ velo di Esposito per un inserimento del capitano, fermato però da una diagonale perfetta di Pongracic. Cinque minuti dopo Barella viene ammonito per un intervento scomposto su Dodo, decisione arbitrale accettata senza problemi. Al 75′ ottimo intervento con sombrero nella propria area. Al 77′ grave errore davanti alla propria area: invece di spazzare via cerca una giocata difficile, la Fiorentiina recupera palla e nasce la rete dellì’1-1 di Ndour. All’82’ Barella mette un pallone in mezzo dalla trequarti, la difesa viola va in difficoltà: è la sua ultima giocata prima dell’avvicendamento di Sucic.

La valutazione finale è luci e ombre, vista la sua parte nel bene e nel male nel gol fatto e in quello subito. Molto bene fisicamente e nella partecipazione. All’uscita dal campo va in panchina molto arrabbiato con se stesso per l’errore commesso.