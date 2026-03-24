Mano di Pongracic in Fiorentina Inter, l’analisi di Tonolini a Open Var: «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic e…»

Mano di Pongracic durante Fiorentina Inter, Open Var svela: «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongračić e…»

La moviola di Fiorentina–Inter è finita sotto la lente di OpenVAR, dove i vertici arbitrali hanno analizzato il contestato episodio nell’area viola che ha fatto trattenere il fiato alla capolista, forte dei suoi 68 punti. Il contatto sospetto ha acceso le proteste nerazzurre, alimentando il dibattito post‑gara.

Nonostante le rimostranze dei giocatori di Cristian Chivu — con Kolarov in panchina a guidare la squadra — per un presunto tocco di mano di Marin Pongračić, la decisione presa sul campo è stata confermata: nessun calcio di rigore per l’Inter . Una scelta che chiude la discussione tecnica, ma non spegne del tutto le polemiche.

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TONOLINI – «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongračić che prova a giocarlo di tacco e il contatto con la mano avviene con una posizione naturale e di non punibilità. Thuram? I falli di mano prescindono dal risultato dell’azione successiva»