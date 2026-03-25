Nuovo stadio Cagliari, in arrivo un vertice decisivo in città tra UEFA, Comune e club: cosa può succedere

Nuovo stadio Cagliari, si entra nella fase cruciale: atteso in città l’incontro tra UEFA, amministrazione e società

Il progetto del nuovo stadio del Cagliari entra in una fase cruciale. Il 1° aprile è attesa la visita di Michele Uva, delegato UEFA per Euro 2032, che incontrerà amministrazione comunale e società rossoblù per verificare lo stato dell’iter e capire se sarà possibile pubblicare entro giugno il bando internazionale per l’assegnazione dei lavori. L’obiettivo è avviare il cantiere già nel 2026 per mantenere Cagliari nel percorso verso la candidatura europea.

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Il nodo principale resta il Piano economico-finanziario, che necessita ancora di modifiche da parte del club per arrivare a una versione condivisa. Sono stati invece trovati accordi preliminari sul diritto di superficie — che dovrà passare dal voto del Consiglio comunale — e sulla gestione pubblica dei parcheggi. Rimane aperta la questione più delicata: il canone annuo, con il Cagliari che non intende superare i 50mila euro, cifra ritenuta congrua ma ancora oggetto di trattativa.

Il nuovo stadio sorgerà al posto del Sant’Elia, avrà una capienza di 30mila posti e un costo complessivo stimato in 220 milioni di euro, di cui 60 pubblici. La visita di Uva rappresenta un passaggio decisivo per valutare la solidità del percorso, mentre il tempo stringe: i prossimi mesi saranno determinanti per capire se Cagliari riuscirà a restare agganciata al progetto Euro 2032.