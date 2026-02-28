L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff!

Ajax sempre più “latino”: la nuova strategia di mercato parla spagnolo. E che nomi sul taccuino di Cruijff! Il focus

Il nuovo corso dell’Ajax ha un accento marcatamente spagnolo. Sotto la guida del neo-direttore Jordi Cruijff, il club di Amsterdam è pronto a pescare a piene mani nella penisola iberica per avviare il suo ambizioso processo di ricostruzione. Il nome in cima alla lista dei desideri per la trequarti? Sergio Arribas, talento cristallino cresciuto nella rinomata cantera del Real Madrid e oggi stella indiscussa dell’UD Almería.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo



L’identikit del nuovo regista

Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano spagnolo AS, l’Ajax ha un piano tattico ben preciso: fare di Arribas il perno centrale della squadra nella prossima stagione. Il trequartista (che ha 24 anni) sta letteralmente dominando l’attuale campionato di Segunda División spagnola, sfoggiando numeri impressionanti: vanta già 14 reti e 7 assist in 27 presenze. Cruijff conosce perfettamente le qualità del ragazzo e lo ritiene il profilo ideale per riaccendere la manovra offensiva dei Lancieri.



I costi dell’operazione e il nodo Real Madrid

Strappare Arribas all’Almería non sarà però una passeggiata dal punto di vista economico.

• La Valutazione: il portale specializzato Transfermarkt stima il suo valore di mercato intorno ai 10 milioni di euro.

• La clausola dei Blancos: l’Almería ha acquistato il cartellino del giocatore nell’estate del 2023 per 6 milioni di euro, ma il Real Madrid si è riservato il 50% sulla futura rivendita. Un dettaglio fondamentale che spingerà il club andaluso ad alzare il prezzo per garantirsi una plusvalenza reale.



Attenzione alla concorrenza italiana: l’ombra del Como

Il percorso dell’Ajax verso Arribas presenta ostacoli di mercato importanti, primo fra tutti l’inserimento prepotente del Como. La squadra lariana, autentica rivelazione della Serie A (attualmente a un sorprendente sesto posto), è guidata in panchina da Cesc Fàbregas. Il tecnico connazionale stima enormemente il giocatore ed è pronto a sfruttare il fascino del campionato italiano per convincerlo, sfidando anche l’interesse di diversi club della Liga.



La rotta iberica dell’Ajax

L’eventuale arrivo di Arribas confermerebbe la chiara strategia “spagnola” intrapresa da Cruijff ad Amsterdam. Il dirigente ha infatti già mosso i primi passi in questa direzione, affidando recentemente la panchina dello Jong Ajax (la seconda squadra) al connazionale Óscar García. Il tracciato è segnato: per ritrovare la sua grandezza perduta, l’Ajax guarda a sud.