Inter, con Chivu squalificato tocca a Kolarov guidare la panchina contro la Fiorentina! Il suo ruolo in nerazzurro da contraltare al tecnico romeno

Domani sera, al Franchi, Aleksandar Kolarov sarà l’uomo al comando della panchina nerazzurra nella sfida contro la Fiorentina. L’attuale vice allenatore dell’Inter, infatti, sostituirà Cristian Chivu, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella partita contro l’Atalanta. Chivu seguirà la partita da lontano, consapevole di lasciare la squadra in buone mani. Il rumeno ha una totale fiducia nel suo vice, che ha già dimostrato di saper prendere decisioni vincenti in diverse circostanze.

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Kolarov e Chivu: un’intesa che affonda le radici nel passato

Il serbo Kolarov, 38 anni, ex difensore di Roma e Manchester City, è diventato una figura fondamentale nello staff tecnico della Beneamata. Con Cristian Chivu, anche lui ex difensore con un passato nella Roma e nell’Inter, ha creato un’intesa solida, fatta di grande sintonia professionale e umana. Entrambi sono noti per la loro forte personalità e le doti di lettura del gioco, ma si differenziano per il loro approccio. Chivu è più riflessivo e calmo, sempre alla ricerca della giusta serenità nelle decisioni, mentre Kolarov è più sanguigno e impulsivo, pronto a trasmettere energia alla squadra con la sua carica. Questo contrasto si bilancia perfettamente, rendendoli complementari nel loro lavoro.

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La nuova sfida per Kolarov: motivare e dirigere

In assenza di Chivu, Kolarov sarà chiamato a mantenere la concentrazione della squadra e a stimolare i giocatori, come ha sempre fatto a bordo campo. Non è la prima volta che Kolarov si trova a ricoprire questo ruolo, avendo già preso il timone in situazioni simili, come nel finale della partita contro l’Atalanta. La sua energia sarà fondamentale per guidare l’Inter in un match cruciale per la corsa verso la qualificazione in Champions League. Con la sua esperienza e la sua leadership, Kolarov sarà pronto a dare tutto per portare a casa i tre punti contro la Fiorentina.