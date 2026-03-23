Gasperini Roma, tensione negli spogliatoi dopo la vittoria sul Lecce: svelato il vero motivo del suo silenzio

Gasperini Roma, tensione negli spogliatoi dopo la vittoria sul Lecce: svelato il vero motivo del silenzio da parte del tecnico nel postpartita

La Roma ritrova i tre punti contro il Lecce, ma il successo non basta a spegnere del tutto le tensioni che si respirano attorno all’ambiente giallorosso. Come racconta La Gazzetta dello Sport nel retroscena, Gian Piero Gasperini, allenatore della formazione capitolina, avrebbe vissuto il post partita con evidente nervosismo, al punto da non presentarsi né ai microfoni delle televisioni né in conferenza stampa. Ufficialmente, il club ha motivato l’assenza del tecnico parlando di un’indisposizione e di un abbassamento della voce, ma secondo la ricostruzione della rosea il clima nello spogliatoio sarebbe stato ben più acceso. Il tecnico, infatti, arrivava a questa partita dopo giorni molto pesanti, segnati dall’eliminazione europea e da nuovi confronti interni con la proprietà e i dirigenti del club.

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Mercato, risultati e pressioni: a Trigoria resta un clima delicato

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il malumore di Gasperini non sarebbe legato soltanto alle ultime partite, ma a una situazione più ampia che accompagna da mesi la sua prima stagione sulla panchina romanista. In più occasioni, infatti, l’allenatore ex Atalanta ha fatto trapelare perplessità sul mercato, ritenendo che la società non sia riuscita a consegnargli tutti i profili richiesti. Alcuni nomi, da Jadon Sancho a Fabio Silva, fino ai più recenti Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, vengono indicati come obiettivi mancati che avrebbero lasciato insoddisfatto il tecnico. L’arrivo di Donyell Malen, attaccante olandese, aveva inizialmente riportato entusiasmo, soprattutto grazie ai suoi gol e alla crescita della squadra. Nell’ultimo mese, però, la frenata in campionato e l’uscita dall’Europa League hanno riaperto crepe e tensioni. Per questo il silenzio di Gasperini dopo il Lecce è stato letto come un segnale da osservare con attenzione.

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I giovani rispondono sul campo e rilanciano la corsa Champions

La buona notizia per la Roma, in un momento tanto delicato, arriva comunque dal campo e soprattutto dai suoi giovani. La vittoria contro il Lecce è stata infatti costruita anche grazie all’energia e alla personalità dei ragazzi lanciati da Gasperini. Su tutti Robinio Vaz, attaccante classe 2006 arrivato dal Marsiglia, autore del suo primo gol in Serie A, e Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 che continua a ritagliarsi uno spazio importante. Le loro parole nel dopogara, riportate dalla rosea, hanno mostrato lucidità e maturità, sottolineando il valore di un successo ottenuto dopo giorni complessi. La Roma resta così pienamente in corsa per un posto in Champions League, ma molto passerà anche dalla capacità di ricomporre le tensioni interne e ritrovare serenità nel momento più delicato della stagione.