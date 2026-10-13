Sirene turche su Oulai: il Galatasaray ci prova per l'ivoriano

Calciomercato Fiorentina, il Galatasaray piomba su Oulai: la decisione del club viola sulla cessione

Attenzioni di mercato sempre più insistenti sull’asse Turchia-Italia per la Fiorentina. Stando a quanto riportato dalle principali testate sportive turche, il Galatasaray avrebbe messo gli occhi su Christ Inao Oulai, esplosivo ed estroso esterno d’attacco ivoriano classe 2004, approvato a Firenze durante la sessione estiva di trasferimenti. Il giocatore si era trasferito in Toscana dal Trabzonspor sulla base di un investimento da ben 30 milioni di euro complessivi, piazzandosi al centro del progetto tecnico viola.

Un avvio al di sotto delle attese e le sirene turche

Nonostante le enormi aspettative nate attorno alle sue eccellenti prestazioni con la maglia della Costa d’Avorio ai recenti Mondiali, Oulai sta faticando a conquistare una maglia da titolare inamovibile nella formazione gigliata. Le sue prestazioni fin qui offerte sul terreno di gioco si sono rivelate altalenanti e non del tutto paragonabili all’impatto devastante mostrato con la propria selezione nazionale. Proprio da questo momento di apparente adattamento vuole approfittare il Galatasaray, pronto a riportare il talento in Süper Lig per rinforzare il proprio reparto offensivo già nel mercato invernale.

La posizione della Fiorentina e la gestione di Vanoli

Tuttavia, le intenzioni della Fiorentina sembrano andare in una direzione ben diversa. Secondo quanto trapela dalle stanze della dirigenza gigliata, il club italiano manifesta una posizione di totale chiusura e non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative a gennaio. La società toscana non prenderà in considerazione cessioni a titolo definitivo né tantomeno formule in prestito, riponendo massima fiducia nella crescita del ragazzo.

Per quanto riguarda il suo effettivo collocamento tattico sul campo — compresa la convivenza a centrocampo con Nicolò Fagioli, talentuoso e raffinato regista azzurro — l’ultima parola e ogni decisione tecnica spetteranno esclusivamente a Paolo Vanoli, preparato ed esigente allenatore della Fiorentina, chiamato a valorizzare nel migliore dei modi l’ingente investimento compiuto dal club.