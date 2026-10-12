Turchia, Arda Turan in pole per la panchina della Nazionale

Turchia, Arda Turan favorito per la guida della Nazionale: pronta l’offerta, ma resta da sciogliere il vincolo contrattuale

La Federazione calcistica turca (TFF) è al lavoro per individuare il prossimo commissario tecnico della Nazionale e il nome che nelle ultime ore ha guadagnato maggiore forza è quello di Arda Turan, ex stella del calcio turco e attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia e riportare da Fanatik il Consiglio direttivo della TFF avrebbe affidato al presidente İbrahim Hacıosmanoğlu pieni poteri nella scelta del nuovo selezionatore. Nel corso delle riunioni dedicate alla successione in panchina, Turan sarebbe stato il principale candidato tra gli allenatori turchi presi in esame, tanto da spingere la Federazione a preparare una proposta ufficiale.

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Arda Turan riflette sul proprio futuro

L’ex centrocampista di Galatasaray, Atlético Madrid e Barcellona si trova attualmente alla guida dello Shakhtar Donetsk, club con il quale ha iniziato la stagione in maniera molto positiva.

Dopo aver guidato la formazione ucraina nell’ultimo impegno ufficiale, Turan è rientrato a Istanbul, dove avrebbe avuto modo di confrontarsi con il proprio entourage e valutare gli scenari che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane.

La Federazione turca considera il tecnico quarantenne il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo alla guida della Nazionale, puntando su una figura giovane ma già molto apprezzata per le idee di gioco e la personalità mostrata in panchina.

La prima risposta alla Federazione

Nonostante l’interesse della Turchia, Turan avrebbe inizialmente mostrato cautela. Secondo quanto emerso, il tecnico avrebbe spiegato di non voler abbandonare il proprio club in una fase importante della stagione.

La posizione dell’allenatore sarebbe legata soprattutto al forte rapporto costruito con lo Shakhtar e al desiderio di portare avanti il progetto tecnico iniziato in Ucraina.

Per cercare di superare questo ostacolo, la TFF starebbe valutando diverse soluzioni, compresa la possibilità di trovare una formula che permetta di conciliare, almeno temporaneamente, gli impegni con il club e quelli della Nazionale.

L’alternativa: allenatori stranieri

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La candidatura di Arda Turan resta al momento la priorità della Federazione, ma non rappresenta l’unica opzione sul tavolo. Nel caso in cui l’ex capitano della Nazionale dovesse declinare l’offerta, la TFF sarebbe pronta a valutare profili internazionali.

Alcuni nomi stranieri sarebbero già stati inseriti nella lista dei possibili candidati, anche se al momento non emergono favoriti chiari.

I numeri con lo Shakhtar

I risultati ottenuti finora da Turan spiegano perché la Federazione turca abbia deciso di puntare su di lui. Da quando siede sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, l’allenatore ha costruito una squadra competitiva e capace di ottenere risultati importanti.

L’ottimo rendimento registrato in questa prima parte di stagione ha ulteriormente consolidato la sua reputazione, rendendolo uno dei tecnici emergenti più apprezzati del panorama calcistico turco.

La decisione finale non è ancora stata presa, ma una cosa appare chiara: la Turchia vede in Arda Turan uno dei principali candidati per guidare la Nazionale nel prossimo futuro.