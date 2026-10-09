Genoa, cambia tutto: Modesto e Melissano al posto di Lopez

Con l’addio di Diego Lopez, destinato al Burnley, il club rossoblù affida l’area sportiva a una nuova coppia: François Modesto e Stefano Melissano

Il Genoa archivia anche formalmente l’era di Diego Lopez, che ripartirà dal Burnley, e apre una nuova fase dirigenziale affidandosi alla cosiddetta “doppia M”: François Modesto, nel ruolo di Chief of Football, e Stefano Melissano, come direttore sportivo. L’addio è stato accelerato dalla chiamata arrivata da Londra, ma la scelta del club è tutt’altro che dettata dall’emergenza: il rapporto tra Modesto e la proprietà rossoblù va avanti da anni, e l’idea di lavorare insieme era già nell’aria.

Chi è François Modesto

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L’ex difensore francese torna così protagonista in prima persona, come già accaduto all’Olympiacos, dove con il presidente Marinakis ha vinto quattro campionati greci, una Coppa di Grecia e conquistato quattro qualificazioni in Champions League. Con lo stesso Marinakis è poi passato al Nottingham Forest come direttore tecnico, centrando la promozione in Premier League attesa da 25 anni. In Italia ha lavorato al Monza, al fianco di Adriano Galliani, da cui ha imparato i segreti del mercato italiano, e alla Juventus, accanto a Damien Comolli, in strutture dove la presenza di figure di grande peso lasciava meno spazio all’autonomia.

Un dirigente vicino agli allenatori

Modesto è un dirigente che lavora a stretto contatto con i tecnici, cercando di proteggerli: è successo al Monza con Raffaele Palladino e, per un breve periodo, alla Juventus con Luciano Spalletti. Il suo primo compito al Genoa sarà quindi rafforzare Daniele De Rossi, tecnico ed ex bandiera della Roma, in cui crede molto.

La posizione di De Rossi

Per ora la panchina non è in discussione, né per la proprietà né per il nuovo management che si insedierà dopo la sfida con la Fiorentina. Il discorso potrebbe cambiare solo di fronte a una serie negativa di quattro o cinque sconfitte consecutive, scenario che oggi non rientra tra le ipotesi del club.