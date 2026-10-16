Inter, altro stop dopo Lautaro: Pavard si ferma

Chivu perde un’altra pedina importante in vista dei prossimi impegni: gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra per il difensore francese

Non arrivano buone notizie per Cristian Chivu e l’Inter. Dopo l’infortunio di Lautaro Martinez, i nerazzurri devono fare i conti con un altro problema fisico: anche Benjamin Pavard è costretto a fermarsi proprio alla vigilia di un periodo particolarmente intenso della stagione.

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Il difensore francese si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra, come comunicato ufficialmente dal club nerazzurro.

Questo il comunicato dell’Inter:

COMUNICATO – «Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra».

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Al momento, non sono stati comunicati tempi precisi per il recupero del difensore. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, quando sarà possibile comprendere meglio l’entità del problema e stabilire il percorso di recupero.

Per Chivu si tratta di un’altra assenza da gestire in una fase delicata, con diversi impegni ravvicinati e la necessità di mantenere competitiva la squadra su tutti i fronti. Dopo lo stop di Lautaro, l’infortunio di Pavard riduce ulteriormente le alternative a disposizione dell’allenatore, soprattutto in un reparto difensivo chiamato a garantire continuità e solidità.