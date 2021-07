Juventus, tegola Dybala: nuovo infortunio per l’argentino

Paulo Dybala è costretto a fermarsi a causa di un affaticamento alla coscia sinistra: il comunicato della Juventus

Paulo Dybala è costretto a fermarsi: l’attaccante argentino ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra. Ecco il comunicato della Juventus sulle sue condizioni.

«Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri».