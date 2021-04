Arsenal-Everton 0-1, altro che Super League: Ancelotti fa lo sgambetto

L’Everton fa lo sgambetto all’Arsenal e torna a casa con la vittoria: 0-1 contro i Gunners che vedono l’Europa sempre più lontana

Carlo Ancelotti non fa sconti all’Arsenal ed esce con i tre punti dall’Emirates Stadium nella sfida decisiva per un posto in Europa. A decidere è un autogol di Leno al 76′ che condanna i Gunners ad un’esclusione quasi certa dalle prossime competizioni europee.

Arsenal non con 46 punti, meno 6 dall’Everton e con una gara in meno: i Gunners puntano tutto sull’Europa League. Ma ora c’è lo scoglio Villareal.