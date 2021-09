Atalanta, allenamento individuale per Malinovskyi. Novità per Piccoli

Situazione infortunati in casa Atalanta: sono rientrati dalle nazionali Malinovskyi e Roberto Piccoli. Il comunicato del club

L’Atalanta fa la conta in vista della Fiorentina: Malinovskyi si allena individualmente, Piccoli in parte sul campo. Ancora differenziato per Muriel e Zapata.

«Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti dopo due giorni di riposo. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Malinovskyi, che ha fatto un allenamento individuale, e Piccoli, che ha lavorato a parte sul campo. Allenamento differenziato per Muriel e Zapata, sempre out Hateboer. Domani, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, continuerà con un’altra seduta pomeridiana la marcia di avvicinamento alla partita con la Fiorentina della 3ª giornata della Serie A TIM 2021-2022».