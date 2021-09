Atalanta, anche Zapata in dubbio per la Fiorentina: le condizioni

Duvan Zapata potrebbe non prendere parte alla sfida tra Atalanta e Fiorentina alla ripresa: le ultime sulle sue condizioni

Il sito ufficiale dell’Atalanta riporta le condizioni di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è tornato a lavorare in parte con il resto del gruppo, ma la sua presenza per la gara contro la Fiorentina alla ripresa rimane in dubbio.

Sicuro assente, invece, l’altro colombiano Luis Muriel. Per Gasperini rischia di essere emergenza in attacco.