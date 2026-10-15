Atalanta in piena emergenza nel match contro il Pafos! Ben 7 assenti nella lista dei convocati di Sarri, ultimissime novità

Atalanta che deve rinunciare a 7 giocatori nel match di Conference League contro il Pafos. Ecco la lista dei convocati di Sarri

L’avventura europea dell’Atalanta nella Conference League 2026/27 prende ufficialmente il via con la sfida casalinga contro la compagine cipriota del Pafos, valida per la prima giornata della League Phase. Il tecnico nerazzurro Maurizio Sarri ha diramato la lista ufficiale dei 20 convocati a disposizione per il match in programma questa sera alle ore 21:00 sul terreno di gioco della New Balance Arena. Una gara d’esordio che impone alla formazione orobica di partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico, pur dovendo fronteggiare diverse assenze pesanti tra infortuni e rotazioni mirate.

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L’elenco completo dei 20 calciatori a disposizione

Per il primo impegno della fase campionato della terza competizione continentale, l’allenatore toscano ha attinto anche alle risorse del settore giovanile per completare l’organico. Di seguito i giocatori a referto divisi con i rispettivi numeri di maglia:

Portieri: Carnesecchi (29), Sportiello (57), Sonzogni (51);

Carnesecchi (29), Sportiello (57), Sonzogni (51); Difensori: Bernasconi (47), Kolašinac (23), Kristensen (31), Obrić (40), Zappacosta (77);

Bernasconi (47), Kolašinac (23), Kristensen (31), Obrić (40), Zappacosta (77); Centrocampisti ed esterni: Éderson (13), Elmas (99), Gaetano (70), Idele (41), Pašalić (8), Samardžić (10), Zalewski (59);

Éderson (13), Elmas (99), Gaetano (70), Idele (41), Pašalić (8), Samardžić (10), Zalewski (59); Attaccanti: De Ketelaere (17), Krstović (90), Raspadori (18), Rowe (11), Scamacca (9).

Emergenza in difesa e mediana: out Bellanova per precauzione

A condizionare le scelte di Sarri è soprattutto la situazione dell’infermeria, che costringe i bergamaschi a presentarsi ai nastri di partenza della competizione con defezioni rilevanti in tutti i reparti. Non prenderà parte alla sfida di questa sera Raoul Bellanova: l’esterno della Nazionale è stato escluso dalla lista e rimarrà a riposo per motivi precauzionali, così da evitare sovraccarichi in vista del serrato calendario tra campionato e coppe.

Il forfait del laterale si somma a un elenco di indisponibili già particolarmente lungo. Rimangono infatti ai box per guai fisici i difensori centrali Isak Hien, Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini, insieme al centrocampista ivoriano Franck Kessie, a Ibrahim Sulemana e al giovane Pompei. Un’emergenza concentrata principalmente nella retroguardia, dove le opzioni di ruolo per Sarri si riducono a Sead Kolašinac e Thomas Kristensen, supportati dai giovani Obrić e Bernasconi. Dal centrocampo in su, al contrario, il tecnico vanta abbondanza di alternative e qualità tecnica, con elementi come Lazar Samardžić, Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori pronti ad animare la manovra offensiva per conquistare i primi tre punti europei del girone.