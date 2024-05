Atalanta Juve, le precedenti finali di Coppa Italia dal 1987 al 2022

Atalanta e quella Finale di Coppa Italia che dal 1963 non si esce da vincenti. I precedenti della Dea aspettando la gara contro la Juve

Domani l’Atalanta affronterà la Juve per la Finale di Coppa Italia: un trofeo tanto desiderato quanto inseguito soprattutto con Gasperini in panchina, considerando che è da 61 stagioni che la Dea non riesce più ad aggiudicarselo. Aspettando il 15 maggio, ecco le precedenti finali nerazzurre post 1963.

1987

Una delle annate nerazzurre più controverse: retrocessione in Serie B con Sonetti, ma in Europa grazie alla finale di Coppa Italia dove il Napoli di Maradona ha lasciato il posto vacante grazie alla vittoria dello Scudetto. Una superiorità netta su tutti i fronti dei partenopei: 3-0 al San Paolo; 0-1 a Bergamo con la Dea che poi si consolerà l’anno dopo in Coppa delle Coppe.

1996

L’Atalanta “operaia” del secondo ciclo Mondonico che in Coppa Italia batte la Juve ai supplementari e vince contro il Cagliari sotto la neve. L’andata al Franchi la Dea gioca bene, sfiora il goal con Herrera, ma perde 1-0. A Bergamo una viola che vince con le reti di Amoruso e Batistuta nonostante i miracoli di Ferron. Nel mezzo il rimpianto per non averla giocata con due centravanti come Pisani e soprattutto Bobo Vieri.

2019

La più famosa e al tempo stesso ricordata da tutti. La prima Atalanta del trio delle meraviglie Ilicic-Gomez-Zapata arriva all’Olimpico da favorita dove nel frattempo sta lottando per un posto in Champions. Un match dove se da una parte vede la Lazio più concreta nelle conclusioni, dall’altra le recriminazioni nerazzurre con quel tocco con la mano di Bastos in area sul tiro di De Roon che poteva cambiare tutto.

2021

L’ultima finale fatta contro lo stesso avversario di domani: la Juve. Anche qua Dea favorita dove però causa pandemia è vissuta in una maniera leggermente diversa tra capienza fortemente limitata e atto giocato al Mapei Stadium. Un tempo per parte: il primo con un dominio nerazzurro ribaltando il vantaggio iniziale di Kulusevski grazie a Malinovskyi; il secondo con i bianconeri a prendere il controllo firmando con Chiesa la vittoria finale.