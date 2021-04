Barcellona, obiettivo Haaland: il sogna non tramonta. Le ultime

Il Barcellona non molla Erling Haaland. I blaugrana sognano il grande colpo di mercato e studiano la strategia per metterlo a segno

Il Barcellona non molla il sogno Erling Haaland, che è accostato anche alla Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, nei piani del presidente Laporta il grande colpo estivo sarebbe rappresentato dal gioiello norvegese, che però il Borussia Dortmund vuole tenere per un altro anno.

Per potersi permettere il bomber, però, il Barça, oltre a ridiscutere con le banche le modalità di pagamento del debito a breve termine (si parla di 250 milioni da versare entro il prossimo 30 giugno), dovrà trovare il modo di monetizzare e liberarsi dei pesanti ingaggi di Neto, Junior Firpo, Umtiti, Coutinho, Pjanic e Griezmann.