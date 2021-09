Bruno Alves, avventura in Grecia: ufficiale l’arrivo all’Apollon Smyrnis

Bruno Alves riparte dalla Grecia: l’ex difensore di Cagliari e Parma ha firmato con l’Apollon Smyrnis un contratto annuale. I dettagli

Bruno Alves riparte dalla Grecia. Il difensore portoghese, classe 1981, non ha trovato un club per restare in Serie A dopo le esperienze con la maglia del Cagliari e con quella del Parma, chiusa nella scorsa stagione.

Ora l’avventura in Grecia: Bruno Alves, infatti, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Apollon Smyrnis, firmando un contratto annuale con il club della prima serie greca.