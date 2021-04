Cagliari, Nainggolan squalificato con la Roma: Semplici studia le alternative

Radja Nainggolan non ci sarà contro la sua ex Roma. Semplici studia le alternative per il Cagliari

Radja Nainggolan non ci sarà nella partita di domani contro la Roma alla Sardegna Arena. Il centrocampista del Cagliari ha rimediato il quinto cartellino giallo a Udine, di conseguenza dovrà scontare la squalifica. Proprio nel momento in cui gli isolani hanno iniziato a carburare, il belga, definito «l’ago della bilancia della squadra» dal tecnico Semplici, è costretto a fermarsi. La sua esperienza cagliaritana è iniziata con diciassette partite su diciassette da titolare – tra mediana e trequarti – che lo hanno portato a fare la differenza, sopratutto nelle ultime tre.

Il tecnico toscano, come ricorda il Corriere dello Sport, sta già pensando alla diverse soluzione per sostituirlo nella difficile sfida contro i giallorossi. In caso confermasse il 3-5-2 Deiola potrebbe fare la sua parte da mezz’ala e Duncan avrebbe il compito di gestire la cabina di regia. Si potrebbe schierare anche un 3-4-1-2, arretrando il raggio d’azione di Joao Pedro e inserendo un’altra punta a sostegno di Pavoletti. Insomma, anche se l’assenza del Ninja pesa, questa potrebbe rappresentare una nuova opportunità per sperimentare qualcosa di nuovo.