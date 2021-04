Cagliari, occhio al Torino: i granata non mollano Joao Pedro e Cragno

Calciomercato: il Torino guarda con interesse in casa Cagliari, nel mirino Joao Pedro e Cragno

Il Torino pensa già alla sessione di calciomercato estiva, mettendo gli occhi su due giocatori fondamentali per il Cagliari.

Uno dei papabili sostituiti di Sirigu, che per adesso è deciso a cambiare squadra, potrebbe proprio essere Cragno, ora fermo a causa della positività al Coronavirus riscontrata lo scorso 5 aprile. In avanti, Joao Pedro rimane un sogno: l’attaccante brasiliano, come ricorda Tuttosport, se vestisse la maglia granata nella prossima stagione potrebbe schierarsi al fianco di Belotti.