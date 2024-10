Calciomercato, Balotelli torna in Serie A? C’è ancora incertezza: queste le due squadre interessate. Le ultime

Calciomercato, Balotelli torna in Serie A? C’è ancora incertezza: queste le due squadre interessate. Le ultimissime sull’attaccante

Sono giorni importanti per conoscere il futuro di Mario Balotelli. L’ex attaccante del Milan non ha più dubbi e vuole tornare in Serie A come comunicato nei giorni scorsi e due squadre sarebbero interessate a lui. Si tratta del Genoa, squadra in difficoltà in questo inizio di stagione di Serie A e il Torino di Vanoli, orfano ormai di Duvan Zapata,

I granata infatti potrebbero intervenire sul mercato svincolati per rimpiazzare l’infortunato Duvan Zapata. Nel frattempo, invece, la squadra ligure si è già mossa per rinforzare la propria rosa mettendo sotto contratto Gaston Pereiro. L’arrivo di Balotelli potrebbe dunque essersi allontanato.