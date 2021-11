Calciomercato Genoa: doppio colpo da urlo per Shevchenko

Calciomercato Genoa: l’arrivo in panchina di Shevchenko potrebbe avvicinare Zinchenko e Pulisic ai rossoblù

Il Genoa sogna in grande dopo l’arrivo di Andriy Shevchenko in panchina. Come riportato da Il Secolo XIX, il tecnico ucraino avrebbe chiesto due colpi importanti in vista della seconda parte di stagione.

Nel mirino della società rossoblù ci sono Oleksandr Zinchenko, esterno del Manchester City, e Christian Pulisic, esterno offensivo del Chelsea.