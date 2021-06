Calciomercato Juventus: incontro positivo per Locatelli. La situazione

Si è concluso l’incontro tra la Juve e il Sassuolo per Locatelli. I due club continueranno a trattare per il trasferimento

E’ terminato poco fa l’incontro tra Juve e Sassuolo per Locatelli.

Come ha riportato Alfredo Pedullà via Twitter, l’incontro sarebbe stato molto positivo e i due club avrebbero messo in programma un nuovo appuntamento. La volontà di Locatelli è di approdare alla Juve, con il Sassuolo che ha dato precedenza ai bianconeri pur avendo ricevuto due offerte ufficiali dal Borussia Dortmund e dall’Arsenal.

