Calciomercato Milan: il fallimento del Bordeaux avvicinerebbe un giocatore

Il Bordeaux, storica società francese, rischia il fallimento e allora torna di moda un vecchio un pallino del Milan

Una delle più storiche società del calcio francese potrebbe presto scomparire. Il Bordeaux che ormai non lotta più per i vertici in League 1 da qualche anno, è sull’orlo del fallimento. Il fondo King Street Capital Management ha annunciato di non voler più investire nel club francese e ora la situazione è critica.

Ne potrebbe approfittare il Milan che già la scorsa estate ha seguito il giovane centrocampista Toma Basic, poi si era scelto di puntare su Krunic. Ora però potrebbe essere l’occasione giusta: il croato classe 96′ potrebbe essere ceduto per meno di 10 milioni di euro.