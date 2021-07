Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per il centrocampo: arriva dalla Russia

Calciomercato Milan: i rossoneri guardano in Russia per rinforzare il centrocampo. Vlasic sarebbe un nuovo obiettivo

Prosegue senza sosta la programmazione del mercato in casa Milan. Per il centrocampo è spuntato un nuovo nome: stando a quanto riferito da Sky i rossoneri avrebbero messo nel mirino Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Miglior marcatore del proprio club nelle ultime due stagioni, il prezzo per il croato è di 25 milioni di euro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24

L’obiettivo del Diavolo sarebbe quello di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Anche la medesima soluzione, ma con obbligo, potrebbe rappresentare una carta vincente.