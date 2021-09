Calciomercato Milan, si lavora per Castillejo al CSKA Mosca

Samu Castillejo potrebbe partire subito. L’esterno del Milan piace infatti al CSKA Mosca e in Russia il mercato è ancora aperto

Samu Castillejo piace al CSKA Mosca. In Russia il calciomercato chiude il 7 settembre, per cui il Milan ha ancora qualche giorno di tempo per piazzare l’esterno spagnolo.

Come riporta Tuttosport, la pista che porta il classe ’95 nella città moscovita si sta scaldando sempre di più e l’operazione potrebbe anche chiudersi senza aspettare la finestra di mercato invernale.

