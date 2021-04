Il Real Madrid potrebbe cambiare tanto nel prossimo mercato: arriva Alaba in difesa e potrebbe partire Raphael Varane

Porte girevoli in difesa per il Real Madrid: quasi fatta per l’arrivo di David Alaba che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco da svincolato e con ogni probabilità vestirà la camiseta blanca.

Potrebbe fargli posto Raphael Varane: secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, lo United sarebbe sulle sue tracce per la prossima stagione e per metterlo di fianco a Maguire.