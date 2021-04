Calciomercato Sampdoria, un obiettivo si libera dal Marsiglia

L’attaccante francese Valere Germain ha annunciato che a fine stagione lascerà il Marsiglia dopo quattro anni. Le sue parole

L’ex attaccante del Monaco Valere Germain dice addio al Marsiglia, club con cui ha segnato 21 reti in 101 presenze. Il giocatore è da qualche mese nel taccuino dei dirigenti della Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni a Canal+:

«Potrei avere qualche rimpianto per l’ultimo periodo, non ho mai giocato nel mio sistema di gioco preferito. Ma la cosa più importante è che la squadra vinca e arrivi quinta. Vado d’accordo con Milik e nell’unica occasione in cui abbiamo giocato insieme, credo che sia andata bene. Ma il calcio è così. Voglio ripartire con un grande progetto, magari all’estero. Potrebbe essere una bella esperienza di vita dopo quella bellissima di Marsiglia. No so ancora dove sarò l’anno prossimo, ma mi vedo in una nuova squadra. Voglio essere decisivo».

