Calciomercato Udinese, Micin si trasferisce allo Skf Sered: il comunicato

Non si ferma il calciomercato dell’Udinese: il club friulano annuncia la cessione in prestito del centrocampista Peter Micin

Non si ferma ancora il calciomercato, con alcune finestre ancora aperte in giro per il mondo. Ne approfitta l’Udinese per piazzare un colpo in uscita: Micin si trasferisce in Slovacchia, allo Skf Sered.

«Udinese Calcio comunica di aver ceduto allo Skf Sered Peter Micin. Il centrocampista serbo si trasferisce in Slovacchia a titolo temporaneo fino al 3 gennaio 2022. A Petar i migliori auguri per la nuova esperienza».