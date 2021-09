Calciomercato Udinese, Okaka saluta: in viaggio verso la Turchia

Calciomercato Udinese, Stefano Okaka pronto a lasciare il club per ricominciare una nuova avventura in Turchia

Dopo l’ultimo mercato, lo spazio in attacco per Stefano Okaka si è sensibilmente ridotto. L’attaccante scuola Roma, così, ha deciso di lasciare l’Udinese, che nella giornata di oggi ha sistemato gli ultimi dettagli per il passaggio all’Istanbul Basaksehir.

Come confermano fonti vicine alla squadra, il ragazzo è in viaggio verso la Turchia, dove domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto.