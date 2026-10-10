Chelsea, ufficiale il rinnovo di Cole Palmer: contratto record fino al 2034 per il talento inglese

Il club londinese blinda il trequartista ex Manchester City dopo numeri straordinari con i Blues: 91 partecipazioni a gol in 138 presenze

Il Chelsea blinda Cole Palmer e mette al sicuro uno dei giocatori più importanti del proprio progetto tecnico. Il club londinese ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto del trequartista inglese fino al 30 giugno 2034, confermando la volontà di costruire il futuro attorno al classe 2002, arrivato ai Blues nell’agosto del 2023 dopo l’esperienza al Manchester City.

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La firma rappresenta un passaggio centrale nella strategia del Chelsea, che considera Palmer uno dei simboli della nuova era. Dal suo arrivo a Londra, l’inglese si è imposto come uno dei migliori giocatori offensivi del panorama internazionale, incidendo con continuità tra gol, assist e prestazioni decisive.

Chelsea, Palmer rinnova fino al 2034

A commentare il rinnovo è stato lo stesso Cole Palmer, che ha spiegato le ragioni della sua scelta e il forte legame costruito con l’ambiente Blues.

LE PAROLE DI PALMER – «Il Chelsea significa molto per me e credo che il club stia andando nella direzione giusta; sono quindi entusiasta di firmare e ovviamente molto felice Parlando con i proprietari, con i direttori sportivi e ovviamente con l’allenatore, ho percepito grande fiducia nei miei confronti, quindi firmare è stata la scelta più naturale. Anche confrontandomi con gli altri calciatori ho notato che tutti condividono le stesse ambizioni. Sento che qui possiamo vincere trofei importanti con continuità e voglio farne parte, giocando un ruolo da protagonista».

Palmer, numeri e traguardi con il Chelsea

Nel comunicato ufficiale, il Chelsea ha ricordato il rendimento straordinario del proprio trequartista. Palmer ha partecipato a 91 goal in 138 presenze, contribuendo alla conquista della Coppa del Mondo per Club FIFA e della UEFA Conference League.

Il classe 2002 ha lasciato il segno anche con l’Inghilterra, diventando il secondo giocatore inglese a segnare in una finale del Campionato Europeo grazie alla rete realizzata contro la Spagna a Euro 2024.

Chelsea, Palmer sempre più centrale nel progetto

La sua prima stagione ai Blues resta una delle più memorabili nella storia recente del club: 25 goal e 19 assist, con il premio di Giocatore della stagione assegnato sia dai tifosi sia dai compagni. Sono arrivati anche i riconoscimenti di Giovane giocatore della stagione in Premier League e Giovane giocatore dell’anno per la PFA.

Anche nelle stagioni successive Palmer ha confermato il proprio impatto, tra assist decisivi, triplette, gol in Champions League e un avvio di annata da quattro goal e due assist nelle prime sette partite. Il rinnovo fino al 2034 certifica il suo ruolo da protagonista nel presente e nel futuro del Chelsea.