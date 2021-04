Uefa, Christillin rieletta nel consiglio FIFA: il comunicato ufficiale

Attraverso i propri canali ufficiali, l’UEFA ha svelato le novità dopo il Congresso avvenuto in data odierna. Notizia importante legata ad Evelina Christillin.

La dirigente italiana è stata rieletta componente femminile del Consiglio FIFA per i prossimi quattro anni.

🇮🇹 Congratulations to Evelina Christillin, who has been re-elected as a female member of the FIFA Council for a four-year term. #UEFACongress

