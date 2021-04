Como, festa grande: ufficiale il ritorno in Serie B

Il Como batte la Cremonese e festeggia il ritorno tra i grandi del calcio italiano dopo il fallimento del 2016

Una doppietta di Gabrielloni in 30′ regala al Como la promozione diretta in Serie B. Non basta l’autogol di Arrigoni all’Alessandria per ribaltare lo scontro diretto: i grigi chiudono secondi e saranno costretti a passare dai play off.

Intanto è già partita la festa sui social del Como. La società torna nell’elite del calcio italiano dopo il fallimento del 2016 che aveva costretto la squadra a ripartire dai dilettanti.