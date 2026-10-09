Como, blindato Douvikas: rinnovo fino al 2030 e adeguamento

La società lariana blinda il centravanti greco, già protagonista in questo avvio di stagione con tre reti: raggiunto l’accordo definitivo per il prolungamento di contratto

Buone notizie per il Como e per i tifosi biancoblù: Anastasios Douvikas rinnova il proprio contratto. Dopo aver raggiunto nei giorni scorsi un’intesa tra le parti, l’accordo è ormai definito e l’attaccante greco si prepara a legare ancora più a lungo il proprio futuro al club lariano.

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La notizia, riportata da Gianluca Di Marzio, conferma la volontà della società di puntare sul centravanti classe 1999, protagonista di un avvio di stagione positivo sotto la guida di Cesc Fabregas.

Douvikas-Como, rinnovo fino al 2030

Il nuovo accordo porterà la scadenza contrattuale di Douvikas al 2030, con un prolungamento di una stagione rispetto al precedente termine, fissato al 2029. Per l’attaccante è previsto anche un adeguamento dell’ingaggio, a riconoscimento del suo contributo alla squadra.

In questo inizio di stagione, il centravanti ha già messo a segno tre gol, confermando la propria importanza nelle rotazioni offensive del Como.

La scelta della società rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel progetto tecnico di Fabregas. Blindare Douvikas significa puntare su un giocatore che può continuare a crescere e offrire un contributo importante anche nelle prossime stagioni.

Per il Como, dunque, arriva una conferma significativa: Douvikas sarà ancora un punto di riferimento dell’attacco biancoblù, con un contratto più lungo e condizioni economiche riviste.