Juventus, i convocati per il Napoli: Allegri recupera Ramsey

La Juve affronta il Napoli sabato allo Stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per la terza giornata di campionato. Attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha reso noto l’elenco dei convocati per la sfida. Assenti come già annunciato i calciatori sudamericani, oltre all’infortunato Federico Chiesa.

Convocati Juve per il Napoli: la lista di Allegri

Szczesny

Pinsoglio

Perin

De Sciglio

Chiellini

De Ligt

Pellegrini

Bonucci

Rugani

De Winter

Ramsey

McKennie

Bernardeschi

Rabiot

Locatelli

Kulusevski

Miretti

Morata

Kean

Soule

