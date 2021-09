Cristiano Ronaldo Guinness World Records, premio per il portoghese: il motivo

Cristiano Ronaldo è entrato nei Guinness dei Primati e Guinnes World Records ha inviato il premio all’asso portoghese

Cristiano Ronaldo è stato premiato dai Guinness World Records per essere diventato il calciatore che ha segnato più gol nella storia delle Nazionali.

111 gol per l’ex Juventus con il Portogallo e definitivo sorpasso sull’iraniano Ali Daei. Di seguito il messaggio di ringraziamento di CR7 per il riconoscimento ricevuto: «Grazie alla Guiness World Record. È sempre bello essere riconosciuto come record breaker mondiale. Continuiamo a provare a portare questi numeri ancora più in alto».