De Ceglie torna alla Juventus: ecco il ruolo che avrà l’ex difensore

Paolo De Ceglie torna alla Juvetnus. L’ex terzino bianconero farà parte dello staff. Ecco il suo nuovo ruolo nel club

De Ceglie torna alla Juventus, non come giocatore, ma come membro dello staff. Lo ha comunicato la società con un comunicato in cui ha spiegato le mansioni dell’ex terzino come collaboratore dell’attività di base.

«Un gradito ritorno nella famiglia Juventus: quello di Paolo De Ceglie, che entra a far parte dello staff bianconero in qualità di collaboratore della attività di base e del progetto Academy. Paolo ritrova un ambiente che conosce bene, quello delle nostre giovanili: è infatti cresciuto nella Juventus da ragazzo, esordendo poi con la Prima Squadra nel 2006. In bianconero, Paolo ha vinto tanto: oltre agli allori con la Primavera (Campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Torneo di Viareggio), nel suo palmarès ci sono tre Scudetti, tre Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. E adesso metterà la sua esperienza al servizio della galassia Juventus Youth. Buon lavoro Paolo, e bentornato!»