Fiorentina, Barone si riscopre alleato di Agnelli: cos’è successo

Joe Barone cambia pelle e si riscopre alleato di Andrea Agnelli: cosa è successo tra il dirigente della Fiorentina e il presidente Juve

La politica sportiva è in fermento soprattutto dopo la vicenda Super League e la questione relativa ai diritti tv, con alleanze e tradimenti che non sono passati inosservati.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Joe Barone stia cambiando pelle: prima le liti e gli screzi con Andrea Agnelli in Lega poi la metamorfosi del braccio destro di Commisso che sembra diventato l’alleato numero uno del presidente della Juventus per questioni relative alla politica sportiva.