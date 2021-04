Fiorentina, la statistica su Vlahovic che fa impazzire i tifosi

Dusan Vlahovic ha siglato su calcio di rigore il diciassettesimo gol in campionato nel primo tempo con la Juventus. La statistica

La Fiorentina ha terminato in vantaggio 1-0 il primo tempo con la Juventus grazie al rigore trasformato con il cucchiaio da Dusan Vlahovic. Il classe 2000 ha messo a segno il diciassettesimo centro in campionato.

Come riporta Opta l’ultimo calciatore under 22 che era riuscito a raggiungere le 17 reti è stato Mirko Vucinic con la maglia del Lecce nella stagione 2004/2005. Un altro record per il giovane bomber della Fiorentina.