Genoa, Radovanovic e Galdames fuori dalla lista per la Serie A

Il Genoa ha escluso i due centrocampisti dalla lista dei giocatori disponibili per il campionato: ecco i motivi della scelta

Il Genoa ha presentato la propria lista dei giocatori disponibili per la Serie A. Tra i 25 giocatori registrati figurano due assenze eccellenti: quelle di Ivan Radovanovic e Pablo Galdames. Il serbo è stato escluso per motivi di mercato, essendo stato ad un passo dall’addio in estate.

Per il cileno, arrivato da svincolato dopo la chiusura della finestra dei trasferimenti, bisognerà invece attendere l’esclusione di un altro over 22.