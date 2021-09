Genoa, sconfitta in amichevole: con l’Alessandria termina 3-2

Il Genoa è stato sconfitto 3-2 in amichevole dall’Alessandria

Test amaro per il Genoa in questo weekend di sosta del campionato per le Nazionali. In amichevole, infatti, la squadra di Ballardini è stata sconfitta 3-2 dall’Alessandria. Dopo meno di venti minuti, i piemontesi vanno 3-0 grazie alla rete di Corazza e alla doppietta di Palombi.

Accorcia le distanze Criscito su calcio di rigore, prima della rete di Destro a otto minuti dalla fine che però non basta a ridare speranza al Genoa.