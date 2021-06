Guarino nuova coach dell’Inter Women, ufficiale: il comunicato

Rita Guarino è la nuova coach dell’Inter Women: ecco il comunicato del club nerazzurro. Prende il posto di Attilio Sorbi

Rita Guarino è ufficialmente la nuova coach dell’Inter Women.

«FC Internazionale Milano comunica che Rita Guarino è la nuova allenatrice dell’Inter Femminile. Rita, nata a Torino nel 1971, ha intrapreso la carriera da calciatrice dalla metà degli anni ‘80, vestendo tra le altre le maglie di Torres, Fiammamonza, Lazio e Foroni Verona. Attaccante molto prolifica, ha indossato la maglia della Nazionale italiana per oltre un decennio. Guarino fa il suo esordio in panchina nel 2015, con la Nazionale U17 femminile, per passare poi alla guida della Juventus dalla stagione 2017/18.

Sarà molto stimolante questa nuova avventura, perché credo che un Club come l’Inter abbia grandi possibilità di crescita: per me è una sfida, perché significa mettersi completamente a disposizione per cercare, insieme alla Società, di crescere il più velocemente possibile”, ha detto la nuova allenatrice nerazzurra.

#WelcomeRita».

